WRC/Rali da Europa Central, PE12: Sébastien Ogier vence troço; Neuville mantém liderança | AutoSport

A dupla Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) venceu a 12ª especial do Rali da Europa Central – Schärdinger Innviertel 2 – com 1.5 segundos de vantagem para os líderes da prova Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que aumentaram um pouco a diferença à geral para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). Neuville tem agora uma diferença de 14.5s para Rovanperä.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram os terceiros mais rápidos no final dos 15,72 km do primeiro troço da tarde, mas perderam 4.5s para Ogier e Landais, mantendo atrás de si Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Rovanperä/Halttunen. As duas tripulações terminaram com o mesmo tempo nesta especial.

Entre o top 10 da classificação geral, a maior mudança foi o facto de Katsuta ter passado para a frente de Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1), estando agora no 5º lugar da classificação com 6 segundos de vantagem, depois de uma especial menos bem conseguida do piloto da Hyundai.

Tempos Online, AQUI

Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool