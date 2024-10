WRC, Rali da Europa Central: Ott Tanak na frente do shakedown

Ott Tänak percorreu os 2,11 km do shakedown em 1:07.8, garantindo o melhor tempo com uma margem apertada de dois décimos de segundo na frente de Sébastien Ogier, piloto da Toyota. O japonês Takamoto Katsuta, também da Toyota, foi terceiro, apenas três décimos atrás do líder. Num fim de semana que deve decidir o campeonato, Tanak diz-se de “olho nos troços da República Checa, serão os mais desafiadores”, Já Ogier destaca as condições consistentes, diferente do ano passado.

Quando é igual para todos, as afinações são mais fáceis e destaca-se quem for mais rápido.

Com incerteza nas condições, entra em ‘jogo’ a sorte, o azar, as escolhas e a estratégia certas ou erradas.

Já para o líder do campeonato, Thierry Neuville, que foi quarto, está pronto para o que aí vem: “Tivemos uma semana de preparação intensa, é ótimo voltar ao asfalto”.

Sami Pajari (Toyota) foi quinto na frente de Elfyn Evans (Toyota), sexto, seguindo-se Andreas Mikkelsen (Hyundai) e Adrien Fourmaux (Ford). No WRC2, Miko Marczyk liderou na frente de Yohan Rossel e Oliver Solberg. O rali começa hoje à tarde com uma Super Especial nos arredores de Praga, seguida da primeira especial, mais no fim do dia. Amanhã os troços serão na República Checa, e nos restantes dias, Alemanha e Áustria.