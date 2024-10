WRC, Rali da Europa Central: Ogier na frente, festa de Neuville em ‘stand by’…

As celebrações do eventual título de Neuville ficaram em suspenso depois de um sábado turbulento no Rali da Europa Central.

As esperanças de Thierry Neuville de conquistar o seu primeiro título do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA no Rali da Europa Central sofreram um golpe significativo depois de uma queda dramática do primeiro para o quarto lugar durante o dia de hoje, sábado.

O belga tinha feito um arranque de prova quase perfeito, liderando com 6,4 segundos de vantagem após o primeiro troço completo de sexta-feira. No entanto, hoje – o penúltimo dia da penúltima ronda da época – sofreu não um, mas dois incidentes ‘fora de estrada’ no espaço de um minuto. Assim que recuperou do primeiro despiste durante a especial alemã-austríaca de Beyond Borders, Neuville deu por si a cair novamente na relva. O segundo despiste revelou-se particularmente ‘dispendioso’, pois o belga teve dificuldades em retirar o seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid de uma vala de cimento e perdeu quase 40 segundos.

O piloto da Toyota, Sébastien Ogier, voltou à liderança pela primeira vez desde a manhã de sexta-feira, mas o octacampeão mundial tinha o Hyundai de Ott Tänak no seu encalço. Tänak, que chegou a estar à frente de Ogier após a primeira especial do dia, registou dois tempos de referência em comparação com os três de Ogier e segue o francês por 5,2 segundos a caminho da etapa de domingo.

Os acontecimentos de hoje tornaram cada vez mais provável que o campeonato seja decidido no Rali do Japão, no próximo mês. Com os pontos provisórios de sábado em mãos, Neuville cedeu oito a Ogier e três a Elfyn Evans, da Toyota, que está atualmente 25,8 segundos à sua frente, em terceiro lugar. Crucialmente, perdeu cinco pontos para Tänak – o seu rival mais próximo no campeonato – e precisa de ultrapassar o estónio por dois para garantir o título este fim de semana: “Há deceção, sem dúvida, mas o rali ainda não acabou e amanhã é um dia emocionante”, disse Neuville. “Pagámos o preço. Foi definitivamente um erro no reconhecimento com as notas de andamento. A nota era demasiado rápida e estou um pouco desiludido com isso, mas é o que é.”

Takamoto Katsuta ficou 52,0 segundos atrás de Neuville, em quinto, com a causa do piloto japonês a não ser ajudada pela penalização de 16 segundos que sofreu na SS9. O japonês excedeu a velocidade alvo numa área de chicane virtual em 8 km/h e foi penalizado em 2 segundos por km/h como resultado.

Em sexto lugar ficou o colega de Katsuta na Toyota, Sami Pajari, enquanto o piloto da M-Sport Ford Puma Rally1 Hybrid, Grégoire Munster, terminou o dia em oitavo. Foi também um dia dececionante para o companheiro de equipa de Munster, Adrien Fourmaux, que se retirou após a SS10 com um problema no diferencial dianteiro que comprometeu o comportamento do seu carro, levando a duas saídas de estrada.

Nikolay Gryazin lidera a categoria WRC2 com uma vantagem de quase dois minutos sobre o piloto checo Filip Mareš, com Oliver Solberg – não elegível para pontos no WRC2 este fim de semana – a ocupar o nono lugar da geral.

A etapa decisiva de domingo é composta por duas visitas ao circuito de Knaus Tabbert Am Hochwald, mais o teste de Passauer Land. A segunda passagem por esta última etapa constitui a Wolf Power Stage a partir das 13h15 locais.