WRC/Rali da Europa Central: o vídeo do acidente de Esapekka Lappi | AutoSport

Qualquer espectador, mesmo que seja menos conhecedor, percebe facilmente o que podem ser as consequências de rodar a altas velocidades em estradas estreitas entre árvores. Todos ainda nos lembramos do acidente de Carlos Vieira em 2018 no Rali Vidreiro, e hoje Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) saíram de estrada de forma semelhante.

De acordo com o que o piloto explicou, bateram inicialmente numa árvore com a traseira direita do Hyundai e depois foram catapultados e bateram também com a frente esquerda.

A razão do primeiro toque é simples, o piloto tocou no travão e perdeu a traseira do Hyundai e sendo uma zona muito estreita e rápida, deverá ter apanhado folhagem o que levou o carro a escorregar e o acidente tornou-se inevitável.

Quem faz o vídeo percebe de imediato que poderia haver ‘crise’ com a dupla, mas felizmente não houve. Foi uma das coisas novas que estes Rally1 trouxeram foi ainda mais segurança para os ocupantes com com uma estrutura tubular e mais proteções na lateral do carro, estão ainda melhor protegidos.

Para Lappi, este é o segundo acidente consecutivo, depois de ter também batido no primeiro dia no Rali do Chile, o que lhe pode complicar a renovação para 2024. Vamos ver o que sucede.

