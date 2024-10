WRC, Rali da Europa Central: novos desafios para os pneus

Chegámos àquela que será a penúltima prova da temporada do WRC, a primeira de dois eventos consecutivos em asfalto, com tudo em aberto nas classificações de pilotos e construtores.

O Rali da Europa Central promete ser uma prova desafiante, não apenas pelas diferentes características das estradas nos três países que atravessa – República Checa, Áustria e Alemanha – mas também pelas condições meteorológicas, que tendem a ser frias e húmidas. Além disso, o formato da prova será muito exigente, com o primeiro serviço flexível agendado apenas para a noite de sexta-feira, após oito especiais e dois serviços remotos, com trocas de pneus.

Apesar de o percurso ser mais compacto, com menos quilómetros de ligações em comparação com o ano passado, o Rali da Europa Central continua a representar um teste significativo para as equipas, e também do ponto de vista técnico, introduzindo novos desafios. Há duas novas especiais e as já existentes foram modificadas em várias secções, sobretudo as que atravessam florestas.

Para Terenzio Testoni, gestor da atividade de ralis da Pirelli: “Espero que o rali seja tão exigente como o do ano passado, quando o Cinturato Wet desempenhou um papel crucial em condições muito difíceis, com chuva e sujidade no asfalto, resultando numa aderência bastante reduzida.

Podemos assumir que a maior parte do trabalho será feita com os pneus macios, que já demonstraram a sua versatilidade várias vezes nos últimos anos. Vamos ver como estará o tempo, mas a combinação certa entre pneus macios e pneus de chuva será, provavelmente, a chave para o sucesso. Os desafios que os pilotos irão enfrentar serão intensificados pela luta pelos títulos, o que significa que não podem ser demasiado cautelosos ou focar-se excessivamente em táticas.”

Pneus Pirelli disponíveis

P Zero RA WRC: O pneu de asfalto da Pirelli está disponível em dois compostos. A versão de composto macio (P Zero RA WRC SB), será a escolha principal, pois é ideal para um asfalto escorregadio.

A alternativa será a versão de composto duro (P Zero RA WRC HB), mais adequada para superfícies abrasivas e etapas mais longas. Será uma estreia destes pneus, que representam novas versões dos modelos anteriores SA e HÁ.

P Zero RA: Será a gama disponível para os carros de Rally2 e de Rally3, que poderão contar com um composto macio (RA7+), como escolha principal, e uma versão de composto duro (RA5A) como alternativa. Os pneus P Zero RA partilham muitas das características dos pneus WRC usados nos carros de topo.

Cinturato RW: Disponível para todas as categorias, é um pneu de chuva adequado para piso molhado. O Cinturato WRC RWB foi desenvolvido exclusivamente para os carros de Rally1. Para os carros de Rally2 está disponível o RWC, e para os carros de Rally3 o Cinturato RW1C.

As regras permitem que os carros de Rally1 utilizem até 28 pneus durante todo o rali. A alocação inclui 28 P Zero RA WRC SB, 18 P Zero RA WRC HB, e 12 Cinturato RWB para condições de chuva. Os carros de WRC2 e de WRC3 podem usar até 26 pneus, com uma alocação de 26 compostos da opção principal, 18 da alternativa e 12 para chuva.