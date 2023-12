WRC: Rali da Europa Central muda de data | AutoSport

A data do Rali da Europa Central foi alterada. A prova, que se realiza em três países, tem troços na República Checa, Alemanha e Áustria, passou de 31 de outubro a 3 de novembro para 17 a 20 de outubro, duas semanas antes da data original prevista porque alguém se esqueceu que o dia 1º de novembro é comemorado como o Dia de Todos os Santos na Alemanha e na Áustria, bem como em muitos outros países do mundo como Espanha, Portugal, Bélgica, Hungria, Itália, etc. A prova cujo quartel general está localizado na região da Baviera, em que eventos públicos só poderão ser organizados na área no dia em questão, se o evento respeitar a ‘solenidade’ do dia. A base da prova mudou de 2023 para 2024, de Passau, a pequena cidade de Bad Griesbach, e agora a data. Pelo menos em 2023 o rali foi bem interessante, mas a logística da prova sofre com a ‘juventude’ da organização…