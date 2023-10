WRC, Rali da Europa Central: Erro de Rovanperä e acidente de Evans promovem Neuville a líder | AutoSport

A manhã do Rali da Europa Central começou com poucas surpresas e a SS9 pouco trouxe de novo. Mas a PEC10 apimentou a prova. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos na PEC 10 – Mühltal 1 (27.15 km) beneficiando de um erro da dupla. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). Rovanperä exagerou num gancho e perdeu 24.7 segundos para Neuville. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram os segundos mais rápidos nesta especial, a 3.8 segundos de Neuvillle, com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a darem um ar da sua graça, ainda assim a dez segundos da referência.

No final desta especial, Rovanperä explicou o erro: “Fiz um pião numa travagem escorregadia que era muito mais escorregadia do que esperava. É difícil saber onde é que os tipos puxam a terra na estrada. Havia muita porcaria na estrada, não é fácil. Vai correr tudo bem, vamos tentar manter-nos no asfalto!”

A manhã animou ainda mais na PEC11 – Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (11.88 km). Neuville voltou a ser o mais rápido e venceu a PEC, enquanto Evans teve um acidente que o deixou fora de prova. Rovanperä voltou a perder tempo e a liderança do rali passou para Neuville. Com o tempo de 7:38.4, Neuville ficou à frente de Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1), que demoraram +2.3 segundos, e Ogier voltou a fazer o terceiro tempo (+3.2 seg.).

No final da PEC11, Rovanperä lamentou o incidente de Evans: “Eu sabia que Elfyn estava fora, por isso, porque é que havia de arriscar mais alguma coisa? É realmente uma pena para o Elfyn e para o Scott, espero que estejam bem. Eles deram uma boa luta e teria sido muito complicado para nós continuarmos a pressionar. Ser o último carro na estrada esta manhã foi muito complicado. Agora o objetivo é um pouco diferente, apenas tentamos terminar. Também tivemos o nosso momento na etapa anterior, mas mantivemo-nos juntos, vamos tentar terminar agora.”

Neuville também comentou o incidente de Evans: “Obviamente desapontado pelo Elfyn, as suas esperanças no campeonato desapareceram, mas os ralis são assim.”

Assim, nas contas da geral e no final desta manhã animada, Neuville lidera com 11.1 seg. de vantagem para Rovanperä, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) a 1:19.6 do líder. Ogier é quinto (+2:16.3) e Suninen fecha o top 5 (+2:33.4).

Nos RC2, Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) venceram as três especiais da manhã, mas Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) mantiveram-se na liderança da prova. Lindholm é primeiro, seguido de Fourmaux (+7.6) e Nicolas Ciamin / Yannick Roche (Škoda Fabia RS Rally2), a 16.3

