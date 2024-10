WRC, Rali da Europa Central: Erro de Neuville ‘oferece’ liderança a Ogier

Takamoto Katsuta manteve-se em quinto, apesar de ter perdido tempo ao ficar preso numa área de terra na PEC11. Está na frente do Toyota de Sami Pajari por mais de um minuto, enquanto Grégoire Munster ocupa o sétimo lugar. No WRC2, Nikolay Gryazin é o melhor colocado, seguido por Oliver Solberg e Filip Mareš, que completam o top 10.

Ogier foi o grande beneficiado desse infortúnio e, com uma boa performance , recuperou a liderança, posição que não ocupava desde a manhã de sexta-feira. Depois de ter caído para terceiro, atrás de Ott Tänak, Ogier recuperou o comando ao vencer o último troço da manhã, chegando ao intervalo do dia com uma vantagem de 4,6 segundos.

Neuville, que pode assegurar o seu primeiro título de pilotos este fim de semana, começou o terceiro dia com uma vantagem modesta de 6,4 segundos. Essa margem, no entanto, foi praticamente eliminada, caindo para apenas 0,8 segundos após enfrentar duas traiçoeiras especiais de asfalto escorregadio na Alemanha e Áustria.

O desastroso troço final da manhã de Thierry Neuville abriu caminho para Sébastien Ogier assumir a liderança do Rali da Europa Central, penúltima prova do Campeonato Mundial de Ralis.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros