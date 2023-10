WRC, Rali da Europa Central: Elfyn Evans começa bem o dia | AutoSport

A dupla Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) começou bem o terceiro dia de prova do Rali da Europa Central. Os homens da Toyota foram os mais rápidos na PEC9 – Schärdinger Innviertel 1 (15.72 km) percorrendo a distância em 8:17.4. As diferenças foram curtas com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a fazerem o segundo tempo (+1.3) e os líderes do rali , Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a ficarem a 2.1.

Nas contas da geral, pouco muda, com Rovanperä na frente, seguido de Neuville, 35.6 seg. e Evans em terceiro, a 45.1. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) já estão a 1m e 38 da liderança e Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a 2 m 38 definitivamente arredados das contas pelos primeiros lugares.

Resultados AQUI