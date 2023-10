WRC: Rali da Europa Central é novidade absoluta, realiza-se esta semana | AutoSport

Realiza-se na próxima semana o Rali da Europa Central, a grande novidade do ano no Mundial de Ralis, um rali que passa por três países: Alemanha, Chéquia e Áustria. Sessenta e oito equipas vão participar na prova que é a 12ª e penúltima ronda da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralis.

A lista de inscritos está repleta de estrelas e inclui 10 carros de topo do Rally1, bem como mais de 30 inscritos no WRC2, a principal categoria de apoio do campeonato.

O líder da série, Kalle Rovanperä, encabeça a lista de inscritos para a prova de três países num Toyota. O finlandês vai estar frente a frente com o seu companheiro de equipa e rival pelo título, Elfyn Evans, que está 31 pontos atrás de Rovanperä à entrada para esta penúltima ronda.

Sébastien Ogier, oito vezes campeão do WRC, regressa à ação pela Toyota, o recém-coroada campeã de construtores. A juntar-se ao ‘francês de Munique’ num ataque de quatro GR Yaris, está Takamoto Katsuta, piloto oriundo do Japão.

Thierry Neuville e Esapekka Lappi encabeçam a formação da Hyundai Motorsport, enquanto Teemu Suninen, que esteve muito perto de conseguir o seu primeiro pódio no i20 N Rally1 no Chile, faz a sua estreia no asfalto.

A M-Sport Ford conta com três Puma Rally1 para Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet e Grégoire Munster. O evento, que tem lugar na Alemanha, Áustria e Chéquia, marcará a penúltima prova de Tänak com a equipa britânica antes de regressar à Hyundai em 2024.

Os amantes do WRC2 vão ter um verdadeiro deleite com todos os principais protagonistas do título a enfrentarem-se na luta pela vitória. Estes incluem Andreas Mikkelsen, Yohan Rossel, Gus Greensmith, Nikolay Gryazin e Kajetan Kajetanowicz.