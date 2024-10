WRC, Rali da Europa Central: Dois Hyundai na frente, Tanak a 0.8s de Neuville

O segundo dia do Rali da Europa Central começou com a Hyundai a reservar para si os dois primeiros lugares da classificação geral, com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a caírem para o terceiro lugar por troca com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) que estão agora na segunda posição a apenas 0.8s de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid).

O dia começou complicado para várias duplas com Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) a fazerem um pião, e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), Yoann Rossel/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) e Oliver Solberg, que não conta para o WRC2, a saírem de estrada.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) estão a 12.7s da frente.

No WRC2, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) lidera agora com 58.1s de avanço para Filip Mares/Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) com Mikołaj Marczyk/S. Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) a 1m37.6s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI