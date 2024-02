WRC: Rali da Europa Central com nova data: 17 a 20 de outubro | AutoSport

O Central European Rally confirmou hoje (15 de fevereiro) Bad Griesbach, no sudeste da Alemanha, como sede do rali da penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis deste ano.

A cidade termal da Baviera foi selecionada pelas suas extensas opções de alojamento e pelo seu ‘pedigree’ nos ralis, tendo sido anteriormente o centro do 3-Städte Rallye, organizado pela ADAC. A cidade vai agora preparar-se para acolher a segunda edição do muito bem sucedido Rali da Europa Central, que conta com troços espalhados pela Alemanha, Áustria e República Checa.

O parque de assistência estará localizado nas proximidades do festival folclórico de Karpfham – que recebe 400.000 pessoas anualmente para o seu festival agrícola e de cerveja.

Enquanto se aguarda a aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel a 28 de fevereiro, a data do evento será antecipada duas semanas em relação ao anunciado anteriormente, passando a ser de 17 a 20 de outubro.

FOTO @World/André Lavadinho