WRC, Rali da Europa Central: após 12 anos de espera, chegou o ‘momento’ de Thierry Neuville

Thierry Neuville está prestes a deixar para trás a sua reputação de ‘eterno segundo’ do Campeonato do Mundo de Ralis tal como foi, por exemplo, Mikko Hirvonen, que apanhou na fase melhor da sua carreira, Sébastien Loeb.

Neuville, desde que está no WRC, também ‘levou’ com um Sébastien, desta feita, Ogier, que entre 2013 e 2018 ganhou tudo, e ainda acrescentou mais dois, depois do triunfo de Ott Tanak em 2019. Em 2022 e 2023 foi a vez de Kalle Rovanpera, e Neuville continuou à espera: até agora, pois é muito difícil perder este campeonato, quer seja para Tanak ou Elfyn Evans.

O belga prepara-se assim para conquistar o título de pilotos de 2024 no Rali da Europa Central esta semana (17 a 20 de outubro). Conduz um i20 N Rally1 para a Hyundai Motorsport, começa esta penúltima ronda da temporada com uma vantagem de 29 pontos sobre o seu companheiro de equipa Ott Tänak, com os homens da Toyota, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, a 41 e 46 pontos, respetivamente.

Desde que subiu ao nível mais alto do WRC em 2012, Neuville suportou o desgosto de terminar em segundo lugar no campeonato cinco vezes. Essa longa espera pode finalmente chegar ao fim se ele superar Tänak por dois pontos, garantindo que não perde mais do que 10 pontos para Ogier e 15 para Evans.

Com o seu distinto formato transfronteiriço, o Rali da Europa Central apresenta um desafio severo em asfalto. As etapas combinam asfalto liso e áspero, estradas planas e montanhosas, e alternam entre secções largas e estreitas. A imprevisibilidade do tempo é outro fator-chave e acrescenta mais complexidade ao evento, que começa em Praga na quinta-feira e inclui troços na Áustria, República Checa e Alemanha.

Neuville e o copiloto Martijn Wydaeghe venceram a edição inaugural deste rali no ano passado e juntam-se a Tänak e Andreas Mikkelsen na formação de três carros da Hyundai. Embora a vitória no campeonato esteja ao seu alcance, o belga continua concentrado na consistência. “O principal objetivo é gerir o nosso campeonato para que possamos conquistar o maior número de pontos possível”, insistiu. “Claro que gostaríamos de ter o título no bolso, mas o nosso primeiro objetivo será fazer uma corrida consistente.”

Ogier, atualmente em terceiro lugar na classificação, faz parte da equipa de quatro carros GR Yaris Rally1 da Toyota, juntamente com Evans, o regressado Takamoto Katsuta e a estrela em ascensão Sami Pajari. O francês, que reside perto de Munique, está ansioso por ver grandes multidões naquele que considera ser mais um evento “caseiro”.

“É mais um evento em casa para mim, a apenas duas horas de Munique”, disse ele. “No ano passado estiveram muitas pessoas neste rali e tenho a certeza que este ano também será assim.” A M-Sport Ford vai colocar em pista três Puma Rally1 para Adrien Fourmaux, Grégoire Munster e o piloto grego Jourdan Serderidis.

A época de 2024 da equipa britânica, incluindo os momentos de bastidores, está a ser captada na série documental “More than Machine”, disponível para visualização no canal do YouTube do WRC.

O rali é composto por 18 especiais e termina no domingo à tarde em Passau, na Alemanha, após 302,51 quilómetros de competição.

Itinerário

Quinta-feira, 17 de outubro

Shakedown (Točná) 2.11 km 08:31

PEC1 SSS Velká Chuchle 2.55 km 14:05

PEC2 Klatovy 1 11.78 km 17:26

Sexta-feira, 18 de outubro

PEC3 Klatovy 2 11.78 km 07:02

PEC4 Strašín 1 26.69 km 08:32

PEC5 Šumavské Hoštice 1 16.85 km 09:42

PEC6 Klatovy 3 11.78 km 12:11

PEC7 Strašín 2 26.69 km 15:14

PEC8 Šumavské Hoštice 2 16.85 km 16:24

Sábado, 19 de outubro

PEC9 Granit und Wald 1 20.05 km 06:58

PEC10 Beyond Borders 1 24.33 km 08:05

PEC11 Schärdinger Innviertel 1 17.35 km 09:34

PEC12 Granit und Wald 2 20.05 km 13:28

PEC13 Beyond Borders 2 24.33 km 14:35

PEC14 Schärdinger Innviertel 2 17.35 km 16:04

Domingo, 20 de outubro

PEC15 Am Hochwald 1 12.17 km 08:11

PEC16 Passauer Land 1 14.87 km 09:35

PEC17 Am Hochwald 2 12.17 km 10:33

PEC18 Passauer Land 2Power Stage] 14.87 km 12:15

Hora de Portugal Continental e Madeira