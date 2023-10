WRC/Rali da Europa Central: 2º triunfo do ano para Thierry Neuville e Hyundai, Kalle Rovanpera bicampeão do mundo | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) confirmaram o triunfo no Rali da Europa Central, o seu segundo do ano para si e para a Hyundai: “Em primeiro lugar, é realmente um alívio chegar ao fim, mas penso que, no geral, fiz um trabalho muito bom, com uma boa consistência, que basicamente compensou. Só posso dizer obrigado à equipa, foi um esforço de equipa este fim de semana e conseguimos. Agora posso esperar pela último rali do ano, onde nos vamos concentrar em mais uma vitória.”

Segundo lugar para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que com este resultado asseguram matematicamente o segundo título Mundial de Ralis, um enorme feito para o jovem finlandês que voltou a ser o mais forte numa época em que teve um pouco mais de dificuldades que em 2022, mas nunca deixando a dúvida sobre quem seria o campeão, com maior ou menores dificuldades. Iguala nomes míticos como Miki Biasion, Marcus Gronholm, Walter Rohrl e Carlos Sainz, uma boa forma de enquadrar melhor o feito do jovem piloto: “Estou a sentir-me muito bem! Penso que este ano é, para mim, mais importante do que o ano passado. A competição foi mais renhida, fizemos um bom trabalho. Agradeço muito ao Jonne, ele é o melhor copiloto do mundo e a equipa também é a melhor. É bom – não posso dizer muito mais. Vou gostar mais deste do que do primeiro”.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) terminou no pódio um rali extremamente apagado, em que cedo começou a andar para trás, terminando a quase dois minutos da frente. “Um pódio é sempre bem-vindo. Tem sido duro e agora, foi difícil manter o ritmo com tantos cruzamentos, mas tentámos mantermo-nos seguros. Conseguimos, e isso é ótimo para todos na equipa.”

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos, outro rali muito apagado, com o francês a depressa ficar longe da frente, devido a um furo, assumindo depois que não teve motivação para fazer mais e melhor. Uma das suas piores provas de ralis em muito tempo: “O primeiro dia foi um desastre para nós e, depois disso, fizemos um rali normal. Não havia muito que pudéssemos fazer com a nossa posição de partida neste fim de semana, mas era possível fazer um pouco melhor do que isso. Agora estamos ansiosos pelo Japão e por tentar terminar a época em alta.”

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) terminam na quinta posição, fizeram um rali regular, sem grandes erros muito menos grandes feitos, e o que lhes interessa verdadeiramente é estar bem na última prova do ano, em ‘casa’ no Japão: “Tivemos um bom fim de semana, mas há muitas coisas que precisam de ser melhoradas. Foi muito difícil encontrar um equilíbrio para este tipo diferente de condições. De certeza que o próximo rali é no meu país natal, por isso preciso de dar um grande ’empurrão’.”

Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1) foram sextos, num rali regular, pois nunca tinha feito qualquer prova de asfalto com o Hyundai Rally1 muito menos com os pisos tão difíceis: “Foi muito complicado, foi a primeira vez em alcatrão e foi preciso aprender muito. Senti que o rali estava a mudar todos os dias e que tinha de me adaptar, e a este nível temos de nos adaptar desde o primeiro quilómetro. Um grande obrigado à equipa”.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) esteve bem dentro do contexto, foram sétimos e fizeram várias vezes tempos muito interessantes no seu piso de eleição, o asfalto: “Estou muito contente. Quero agradecer ao Jourdan [Serderidis] e à M-Sport pela oportunidade que nos deram. Tentamos agarrar a oportunidade com as duas mãos, apenas desfrutamos de cada quilómetro.”

Pierre-Louis Loubet/Benjamin Veillas (Ford Puma Rally1) terminam a sua época com um top 10, depois de muitos problemas no carro no último dia: Vamos ficar mais com os aspectos positivos. Fiquei desiludido com isto [o problema mecânico que teve no carro, transmissão]. Não tivemos muita sorte este ano. Obrigado a toda a gente na M-Sport, eles esforçaram-se muito. Infelizmente, não fizemos uma boa época, mas espero que continuemos a trabalhar juntos em Monte com uma nova e fresca mentalidade.”

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) lutou até ao seu despiste, era terceiro, 13.3s atrás de neuville e a 24.2s de Rovanpera, mas com esse acidente perdeu todas as esperanças de adiar o desfecho do título: “Há que tentar. Para sermos justos, o Kalle estava muito, muito forte na sexta-feira e nós não tínhamos o ritmo para o acompanhar. Era muito importante mantermo-nos à frente do Thierry – desta vez não resultou, é assim que as coisas são. Desejo-lhes o melhor, fizeram uma época incrível. Parabéns a eles”.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) despistou-se no primeiro dia, o que lhe sucede pelo segundo rali consecutivo. A velocidade está lá, mas não tem sido bafejado pela sorte, quase sempre por sua culpa. Era 3º quando se despistou na PE5.

