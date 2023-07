WRC, Rali da Estónia: uma das mais importantes para a M-Sport-Ford e para Ott Tanak | AutoSport

M-Sport, Ott Tänak e Pierre Louis-Loubet preparam-se para enfrentar as estradas de alta velocidade da Estónia. A equipa está totalmente concentrada em conseguir um bom resultado, de modo a apoiar as ambições dos seus pilotos no campeonato, que para já não lhes sorri nada bem, Tanak com três pilotos da Toyota na sua frente, algo muito pouco expectável para si.

Tendo ultrapassado o meio da temporada durante o Rali Safari, a M-Sport Ford World Rally Team prepara-se agora para uma dura batalha nas restantes seis rondas do Campeonato do Mundo de Ralis.

Apesar de ser uma prova relativamente recente no campeonato, com a sua estreia no WRC apenas em 2020, o Rali da Estónia não é de forma alguma um mistério para Tänak. Com um total de quatro vitórias dentro e fora do WRC, Tänak espera capitalizar o seu conhecimento e confiança na sua prova caseira, lutando por um lugar no topo.

Depois de uma sequência de provas de terra duras, os próximos ralis da Estónia e da Finlândia representam a parte suave, rápida e mais técnica da temporada que tão bem se adequa a Tänak. Ao conquistar o terceiro lugar na edição de 2022, o estónio vai tentar imitar este ritmo e dar um espetáculo à sua vasta base de fãs no país.

A equipa está agora prestes a entrar no seu período mais crítico da época. O Rali da Estónia e o Rali da Finlândia são disputados em simultâneo no calendário, o que torna a logística dos preparativos antes e depois do evento ainda mais difícil.

A M-Sport não vai trazer os carros de volta para o Reino Unido entre os eventos devido ao tempo limitado, pelo que, em vez disso, vai fazer todo o trabalho de reconstrução necessário, em viagem.

Para estarem à altura das duas rápidas superfícies de terra, Tänak e Järveoja, e Loubet e Gilsoul completaram ambos dias inteiros de testes na semana passada, percorrendo mais de 500 km entre eles.

Tänak também competiu e venceu em Lõuna-Eesti Ralli no fim de semana passado. A equipa está agora a analisar os dados e os conhecimentos adquiridos para afinar e preparar os carros para uma exibição forte na próxima semana.

Com mais um ano de experiência no Puma, Pierre-Louis Loubet vai para o Rali da Estónia depois de ter disputado as três provas do WRC desde 2020. O francês vai usar este conhecimento e o seu ritmo comprovado na terra para construir o seu cobiçado primeiro pódio, que ainda espera alcançar este ano.

Num rali em que os pequenos erros têm grandes repercussões no ritmo, tanto Tänak como Loubet esperam ter percursos limpos nos famosos saltos e topos da Estónia para se colocarem na luta pelos lugares cimeiros.

“Em comparação com a última prova no Quénia, a Estónia é um desafio completamente diferente. É uma das provas mais rápidas da época e, este ano, uma das mais importantes para nós – a prova em casa de Ott. Sabemos que vamos ter um grande apoio da Estónia ao longo do fim de semana. Fizemos um grande esforço para nos prepararmos o melhor possível para o rali, com o teste pré-evento e o Lõuna-Eesti Ralli. Seria fantástico ver o Ott ter um bom desempenho em casa e esse é, obviamente, o objetivo para o rali.

Também acredito que o Pierre vai estar numa posição forte aqui, com uma boa experiência do evento nos últimos três anos. A Estónia é um país tão bonito e fantástico – mal posso esperar para lá voltar”, disse Richard Millener, Diretor da Equipa.