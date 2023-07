WRC, Rali da Estónia: Toyota quer manter ‘veia vencedora’ | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team entra na oitava ronda da temporada de 2023, o Rali da Estónia, que se realiza de 20 a 23 de julho como a grande favorita ao triunfo, depois de uma primeira parte de Mundial em que venceu cinco das sete provas.

Depois de um trio de ralis de terra difíceis e cada vez mais exigentes em Portugal, Sardenha e Quénia, as atenções voltam-se agora para estradas mais suaves e rápidas com o Rally da Estónia, seguido duas semanas depois pelo Rally da Finlândia: a ronda mais rápida do WRC e um evento caseiro para a Toyota.

A equipa tem um forte historial na Estónia, juntamente com o seu atual campeão de pilotos, Kalle Rovanperä, que obteve a sua primeira vitória no WRC no evento em 2021, antes de repetir o sucesso no ano passado. Rovanperä lidera a classificação de 2023 com 41 pontos de vantagem sobre Elfyn Evans, que completou uma dobradinha para a equipa na Estónia, no ano passado.

Ambos fizeram parte de um segundo 1-2-3-4 consecutivo para a TGR-WRT no Rali Safari, no mês passado, juntamente com Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta.

Como a Estónia não está incluída no programa de meia-temporada de Ogier, Katsuta volta a ajudar a equipa a defender a liderança de 48 pontos no campeonato de construtores.

A TGR-WRT continua a trabalhar para desenvolver o GR Yaris Rally1 e melhorar o desempenho, e por isso irá introduzir uma atualização no motor de combustão interna.

Enquanto muitas das estradas utilizadas no Rali da Estónia são largas e fluidas, com muitos saltos e topos, outras são mais estreitas e técnicas. Nestas secções em particular, a superfície macia e arenosa pode ficar muito esburacada na segunda passagem de cada troço.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): “O último evento no Quénia marcou o meio da temporada de 2023 e, depois de mais um resultado incrível, a nossa liderança nos campeonatos de pilotos e construtores mostra que a equipa tem feito um trabalho muito bom até agora, face a uma competição renhida. É claro que queremos continuar esta forte forma nos próximos ralis, na Estónia e na Finlândia, onde o foco está muito no desempenho. Exigem uma mentalidade diferente dos pilotos em comparação com as provas mais duras que tivemos recentemente: se quisermos ganhar, temos de nos esforçar desde a primeira curva da primeira especial.

Fomos fortes na Estónia há um ano, mas continuamos a trabalhar arduamente para melhorar o nosso desempenho nestes ralis e é ótimo podermos trazer novas atualizações para o carro.

Os nossos pilotos gostam de conduzir em estradas rápidas e estamos realmente ansiosos pelo rali.”