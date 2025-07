WRC, Rali da Estónia: Toyota Gazoo quer voltar aos triunfos

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team prepara-se para enfrentar algumas das estradas mais rápidas do Campeonato Mundial de Ralis no Rali da Estónia, que decorre de 17 a 20 de julho.

Este evento marca o início de duas rondas consecutivas em estradas de terra de alta velocidade, um contraste significativo após os ralis mais exigentes e acidentados em Portugal, Sardenha e Grécia.

O Rali da Estónia será seguido, apenas duas semanas depois, pelo Rali da Finlândia, a prova mais rápida do calendário e o rali “em casa” para a TGR-WRT.

Desempenho da equipa e a luta pelo título

A meio da temporada, que conta com 14 rondas, a equipa ostenta uma sólida liderança de 65 pontos no Campeonato de Construtores. No Campeonato de Pilotos, Elfyn Evans mantém-se na liderança de uma disputa renhida, apesar de ter tido a desvantagem de “varrer” as estradas de gravilha solta nos últimos três ralis.

Evans, bicampeão na Finlândia, ambiciona regressar ao pódio em terrenos que lhe são favoráveis. Kalle Rovanperä, vencedor das últimas três edições do WRC na Estónia, também procurará o sucesso em casa. Takamoto Katsuta, por sua vez, anseia pelo regresso às estradas rápidas, as primeiras desde o seu segundo lugar na Suécia em fevereiro. Sami Pajari, piloto da TGR-WRT2 e bicampeão na Estónia no Junior WRC, partilha do mesmo entusiasmo.

Estreia de Oliver Solberg

Este evento marca a estreia de Oliver Solberg no GR Yaris Rally1. O piloto sueco, filho do Campeão Mundial de 2003, Petter Solberg, lidera atualmente o WRC2, onde já conquistou três vitórias esta temporada ao volante do GR Yaris Rally2.

As expectativas dos pilotos e do Diretor de Equipa

Jari-Matti Latvala, Diretor de Equipa, expressa a expectativa da equipa por estes ralis rápidos, que se adaptam bem aos pilotos e ao carro, sublinhando a necessidade de estarem no seu melhor para vencer. Elfyn Evans espera um rali de caraterísticas diferentes, com estradas muito rápidas, e anseia por uma boa sensação no carro, esperando alguma chuva para ajudar na abertura da estrada.

Kalle Rovanperä, com boas memórias da Estónia, onde conquistou a sua primeira vitória no WRC, está confiante após testes para otimizar a configuração.

Takamoto Katsuta antevê o desafio de se adaptar novamente às estradas de alta velocidade e aos novos pneus, mas sente-se pronto para atacar.

Sami Pajari vê estes ralis como os mais agradáveis do calendário, focando-se em acelerar sem exageros.

Oliver Solberg descreve a oportunidade como um “sonho tornado realidade”, com o objetivo de ganhar experiência e divertir-se.