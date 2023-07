WRC, Rali da Estónia, Richard Millener: “começar com a penalização de 5 minutos é um desastre” | AutoSport

A M-Sport Ford voltou a ter um rali complicado, e tudo começou logo no shakedown, quando as suas esperanças de vencer foram por água abaixo fruto do motor partido de Ott Tänak e da consequente penalização de cinco minutos, que impedia o resultado que procurava na ‘sua’ prova.

Depois, com um total de seis vitórias em troços ao longo do fim de semana, Tänak deu um bom espetáculo de ritmo e entretenimento para o seu público local, apesar de, infelizmente, não ter conseguido melhor que o oitavo lugar.

Pierre-Louis Loubet fez uma boa exibição, teve um ritmo consistente que foi melhorando ao longo do fim de semana, encontrando-se numa luta muito renhida pelo sexto lugar da geral. A luta chegou mesmo à última especial, onde um esforço do jovem francês o levou a conquistar a posição por apenas 0,4 segundos de Takamoto Katsuta.

Para Richard Millener, Diretor da Equipa: “é claro que estamos todos muito desiludidos. Começar o fim de semana com uma penalização de cinco minutos é realmente um desastre, mas temos de aceitar a penalização e procurar outros aspetos positivos do fim de semana. Para mim, houve alguns: o ritmo e o empenho de Ott na sexta-feira foram fantásticos e vê-lo regressar ao top 10 em 1,5 dias foi incrivelmente impressionante. Ainda temos de trabalhar em algumas mudanças, mas espero que a velocidade demonstrada nos possa ajudar na Finlândia, daqui a 10 dias. Para Pierre-Louis, foi exatamente o resultado de que precisava, mostrando as suas capacidades e velocidade, e vencer a batalha pelo sexto lugar na última etapa foi a cereja no topo do bolo do seu fim de semana.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pessoalmente a todos os fãs estónios por terem apoiado o Ott, o Martin e a equipa durante este fim de semana complicado. Este evento é realmente fantástico e é um dos meus favoritos do ano, com fãs tão apaixonados e conhecedores e com algumas etapas fantásticas. Deveria ser o modelo para todos os eventos do WRC. Espero voltar cá em breve”.