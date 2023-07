WRC, Rali da Estónia: redenção para a Hyundai? | AutoSport

A Hyundai Motorsport vai procurar a redenção nas florestas da Estónia, prova onde o Campeonato do Mundo de Ralis entra na segunda metade da temporada.

Com dois pódios duplos em 2020 e 2021, seguidos de um terceiro lugar em 2022, o Rali da Estónia tornou-se rapidamente um favorito para a Hyundai. Uma das mais recentes adições ao calendário do WRC, os troços da Estónia apresentam um contraste marcante com as dos eventos recentes; as estradas suaves e rápidas apresentam topos e saltos semelhantes aos do Rali da Finlândia. Estas secções estão interligadas com partes técnicas nos estreitos desfiladeiros florestais do país, o que torna a prova emocionante tanto para os pilotos como para os fãs.

Os belgas Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe garantiram um pódio aqui em 2021, enquanto a equipa finlandesa Esapekka Lappi e Janne Ferm farão a sua primeira aparição com a Hyundai na terra da Estónia neste evento.

A terceira equipa do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid será composta por Teemu Suninen e Mikko Markkula, que entram no carro pela primeira vez depois de o piloto finlandês ter sido revelado como parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Hyundai Motorsport (HMDP) em junho.

“Historicamente, o Rali da Estónia tem-nos proporcionado bons resultados, incluindo uma vitória aqui em 2020. O Thierry e o Teemu sabem como subir ao pódio aqui, e o Esapekka chega à Estónia numa fase de boa forma, apesar do final dececionante do seu Safari Rally Kenya.

Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a equipa para desenvolver o desempenho do nosso Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, de modo a maximizar o nosso número de pontos em todos os ralis durante o resto da época. Depois do fim de semana que tivemos no Quénia, esperamos que a Estónia nos permita voltar a lutar e que possamos sair do rali com um pódio”, disse o chefe de equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul.