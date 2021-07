WRC, Rali da Estónia: Pirelli dá prioridade aos pneus macios | AutoSport

Pela primeira vez esta época, a Pirelli deu primazia aos pneus macios, invertendo a quota de pneus, permitindo às equipas do WRC escolher entre 24 pneus macios e 8 duros, ao contrário do que tinha sucedido nas três provas de terra anteriores, Portugal, Sardenha e Quénia, em que foram utilizados muito mais pneus duros. O Diretor de Operações dos Ralis da Pirelli, Terenzio Testoni, explica que “o facto do Rali da Estónia ser dos eventos mais rápidos da época e os troços terem muitas curva rápidas em que a tração e aceleração é fundamental, o composto macio é mais indicado. Tendo em conta que está muito calor, as equipas têm que gerir a sua atribuição de pneus duros”, disse.