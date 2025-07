WRC, Rali da Estónia, PEC7: Mais uma vitória para Oliver Solberg

A imprevisibilidade é uma das características mais fascinantes do rali, onde a performance dos pilotos e das máquinas é constantemente testada pelas condições variáveis dos troços e pela necessidade de afinações precisas. Pequenos ajustes na suspensão ou na distribuição de peso podem ter um impacto significativo no desempenho, e a capacidade de adaptação da equipa é crucial.

Em suma, Oliver Solberg tem tido um desempenho notável, enquanto dos seus principais perseguidores, apenas Neuville demonstra relativa satisfação com o seu carro. Contudo, no contexto das afinações e das particularidades de cada troço, a dinâmica da prova pode alterar-se rapidamente, tornando o desfecho deste rali ainda incerto.

Kalle Rovanperä, por seu lado, comentou: “Basicamente, é o máximo que podemos fazer com este carro e a sensação que temos. Sem erros, condução limpa. Forcei o tempo todo, não pode ser mais limpo do que isso.”

O piloto belga, Thierry Neuville, expressou ter “boas sensações com o carro” e referiu “condições muito mais consistentes”. No entanto, admitiu: “Às vezes, perco o equilíbrio no meio da curva, preciso de trabalhar nisso. De resto, veremos amanhã, o Ott é imbatível nestas estradas com o que temos no momento.”

Entre os perseguidores, Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) registou apenas o quarto melhor tempo neste troço, manifestando queixas relativas à traseira do seu Hyundai. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) conseguiu ultrapassar Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), encontrando-se agora a apenas 2.5 segundos do seu colega de equipa. Por sua vez, Rovanperä está a 4.8 segundos de Neuville.

No entanto, com a progressão dos troços e o aumento quase constante da sua vantagem sobre o segundo classificado, Oliver Solberg parece ter encontrado um ritmo ideal nesta prova.

Com esta performance, é cada vez mais provável que o piloto sueco termine o dia no comando da classificação geral, solidificando a sua posição como um sério candidato à vitória nesta prova.

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) garantiu a sua terceira vitória em troços, dos seis realizados hoje, no Rali da Estónia. O seu avanço sobre o segundo classificado tem sido progressivo em quase todos os troços (com exceção da PEC5), e a margem atual situa-se nos 13.7 segundos.

