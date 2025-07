WRC, Rali da Estónia/PEC11: Solberg imparável, rivais lutam para acompanhar

Portanto, os três perseguidores estão a dar o máximo e não conseguem vencer troços a Oliver Solberg. As razões são as mesmas de ontem, a estrada melhora um bocadinho a cada carro que passa e o jovem sueco está a fazer tudo bem, e quase só vê coisas boas quando os outros se queixam um pouco de tudo: “Cometi um erro ali. Foi um troço muito bom, limpo, mas com um erro. Estou a habituar-me a esta direção reativa. Às vezes, os pneus aquecem e começam a perder aderência. Fiquei um pouco inclinado e entrei no mato. O carro é fantástico de conduzir, estou a gostar muito.”

Thierry Neuville: “Fiz um bom troço, estou a trabalhar no equilíbrio do carro e parece estar a funcionar melhor.

