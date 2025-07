WRC, Rali da Estónia, PEC 14: O que fazer, Hyundai? Manter posições ou ‘rédea livre’?

A Hyundai dista 65 pontos da Toyota nos construtores e sem contar com o super domingo e a PowerStage, pode recuperar 15 duma assentada só com a classificação do rali.

O risco de Tanak tentar chegar mais à frente no rali é grande, está a 22.4s faltam seis troços para o fim da prova, e por isso a Hyundai pode entender que é melhor deixar ficar as coisas como estão.

O problema é que não só, Tanak quer tentar ganhar em casa, e Neuville quer ficar à frente do estónio por causa do campeonato, pelo que a equipa ‘arrisca’ que algum, ou os dois, arrisquem demais e tenham problemas.

Tal como explicou Neuville no fim do troço, “Compreendo que, para a equipa, é importante trazer estes resultados para casa. Vamos lutar por isso.”, ou seja, segundo a perspetiva da equipa, é ótimo que os seus dois pilotos mantenham estas posições independentemente da ordem, porque Oliver Solberg não conta para os Construtores e nesse campeonato, se o rali ficar assim, é uma ‘dobradinha’ para a Hyundai.

No Rali da Estónia, a batalha entre Ott Tänak e Thierry Neuville, ambos da Hyundai, continua num “cabo de guerra” de troços, com trocas constantes de posição, o que coloca a Hyundai num dilema: garantir uma ‘dobradinha’ crucial para o campeonato de construtores ou permitir que Tänak e Neuville continuem a arriscar ficar mais à frente?

