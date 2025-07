WRC, Rali da Estónia, PEC 12: Oliver Solberg vence 3 em 4 e continua a surpreender…

Oliver Solberg esteve em grande forma na manhã de sábado do Rali da Estónia, ao triunfar em três das quatro especiais do percurso e aumentar a sua vantagem para 22,8 segundos.

Ott Tänak Martin (Hyundai I20 N Rally1) interrompeu a série vitoriosa de troços por parte de Oliver Solberg (Toyota Gr Yaris Rally1), mas encurtou somente em meio segundo o avanço do sueco que termina a manhã do segundo dia de prova, já para lá do meio do rali, com 22.8s de avanço, com o estónio da Hyundai a recuperar neste troço, de novo, o segundo lugar ao seu companheiro de equipa, Thierry Neuville (Hyundai I20 N Rally1) com Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris Rally1) a deixar afastar os dois homens da Hyundai que rodam à sua frente e a ver chegar à sua ‘traseira’, o ‘outro’, Adrien Fourmaux (Hyundai I20 N Rally1). Lá na frente, imperturbável, Oliver Solberg.

Exista a expetativas de que os rivais, com posições de partida semelhantes, pudessem aproximar-se, ou mesmo suplantar o andamento do jovem sueco, mas a verdade é que este se mostrou muito consistente ao volante do Toyota Rally1.

Já Ott Tänak e Thierry Neuville travaram uma luta intensa pelo segundo lugar, trocando de posições em quase todas as especiais. Tänak terminou a manhã apenas 0,4s à frente do belga, apesar de vários erros e alguns danos no carro.

Kalle Rovanperä segue isolado em quarto, já a 18,0s de Neuville, com Adrien Fourmaux em quinto após resistir à pressão de Takamoto Katsuta. Elfyn Evans está em sétimo, atrás de Pajari.

No WRC2, Robert Virves continua na frente apesar de ter estado hospitalizado na véspera, liderando com 31,9s de vantagem sobre Georg Linnamäe.