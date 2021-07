WRC, Rali da Estónia, PE9: Kalle Rovanperä 8.5s na frente de Craig Breen | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) venceram a derradeira especial do primeiro dia do Rali da Estónia e alargaram novamente a margem que os separa de Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), que é agora 8.5s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foram terceiros e ganharam mais tempo aos homens da Toyota atrás de si. Na geral, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) estão agora a 6.0s dos belgas e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), 21.7s dos homens da Hyundai que agora estão no lugar mais baixo do pódio.

Este foi um dia complicado para a M-Sport, que perdeu Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) com um problema na bomba de água do Ford, e Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC), que terminou o dia em sexto, sofre do mesmo problema.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) desistiram ainda de manhã após dois furos. Entraram o dia a liderar, mas perderam tempo com um furo. Não podiam arriscar outro, mas sairam ligeiramente de estrada e furaram outro pneu. No passado recente já tiveram azares ao bater em pedras na trajetória, mas desta vez a saída de estrada que resultou no segundo furo não podia ter acontecido.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) também abandonaram, depois do navegador se ter aleijado nas costas após um salto.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) tiveram um dia calmo.

Tempos Online – CLIQUE AQUI