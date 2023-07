WRC, Rali da Estónia, PE8: Kalle Rovanpera na frente, quatro equipas em 14.1s | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) venceram seis dos oito troços até aqui realizados, e estariam a liderar o Rali da Estónia com 13.0s de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), mas não é isso que sucede em virtude da penalização que foram alvo, em virtude de terem partido o motor do seu Ford Puma Rally1 no shakedown, que obrigou a uma troca, e à respetiva penalização de cinco minutos.

FOTOS @WORLD

Longe da frente, a luta ficou reservada a Kalle Rovanpera e a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que terminaram o primeiro dia separados por três segundos, mesmo que o finlandês tenha aberto a estrada o dia todo. Chegou a final da manhã 6.8s atrás de Neuville, mas de tarde com a chegada da chuva, só precisou de dois troços para passar para a frente do belga, que terminou o dia a 3.0s, deixando, claro está tudo em aberto para os dois restantes dias até porque os quatro primeiro estão separados por apenas 14.1s. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) são terceiro a 12.2s e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), quartos a 14.1s.

Já fora da luta estão Timo Suninen/Mikko Markkula (Ford Puma Rally1), que se estreia com um Rally1 e por isso tem tudo para aprender, ainda assim estão 15.0s na frente de Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) estando Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) 14.8s mais atrás.

Para Kalle Rovanpera: “No geral, não foi um dia mau. Estou um pouco desiludido por ter perdido um pouco de tempo ao passar numa curva, mas não foi muito. Tentei forçar um pouco, mas nas condições de primeira passagem não era fácil. No geral, não foi um dia mau”.

Quanto a Thierry Neuville: “Foi positivo. Estamos contentes por estarmos no ritmo, que é a parte mais importante para nós. Amanhã é outro dia e devemos ter uma boa posição na estrada. Estou ansioso pela batalha.”

Esapekka Lappi teve um problema de manhã com o sistema híbrido e boa parte do tempo que perdeu foi por causa disso, mas no último troço do dia teve algumas dificuldades…com as notaS: “não sei o que se estava a passar. Não consegui seguir as notas de ritmo, não sei se estou demasiado cansado ou o quê. Houve muitos sítios onde não tinha a certeza de onde estávamos, talvez as notas fossem más.”

Já Elfyn Evans: “Estou sempre a tentar, a questão é se é suficiente ou não. Pareceu-me um dia bastante decente, sem dramas.”

Teemu Suninen estreou-se nos Rally1: “Foi um dia muito bom para nós, com muita aprendizagem. Sei que tenho de dar um passo em frente na condução para competir com os meus colegas de equipa, mas sei que isso está a acontecer e é positivo para mim.”

Para Pierre-Louis Loubet: “foi um bom dia. Comparado com o ritmo do ano passado, fizemos alguns bons progressos e estou contente com as sensações que tive do carro.”

Takamoto Katsuta não esteve bem, mas não comprometeu nada: “Foi uma etapa bastante complicada, por isso passei sem erros. Hoje não foi bom para mim… Preciso de melhorar”.

Por fim, Ott Tanak, frustração é a palavra que define melhor o seu dia: “Obviamente, as posições não mudaram muito, mas se não estivermos a lutar pelo rali é complicado. Desde o início do dia, o meu humor não tem sido o melhor, mas estou a habituar-me lentamente e, neste momento, não é assim tão mau. O apoio [dos adeptos] é enorme e é por isso que continuamos a insistir.”

Tempos Online – CLIQUE AQUI