WRC, Rali da Estónia, PE8: Breen aproxima-se de Rovanpera | AutoSport

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a PE8 e reduziram em 1.2s a margem que os separa na classificação geral para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), com o terceiro lugar de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) na frente de

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a ser suficiente para que o belga colocasse o segundo Hyundai no pódio provisório do rali. Apesar da Toyota continuar a ter a dianteira, um ataque dos homens da Hyundai neste troço permitiu-lhes chegarem-se ao líder e reconquistarem o terceiro lugar. Quando falta um troço para o fim do dia a liderança está agora presa por 6.7s, com Neuville a ter agora meio segundo de avanço para Ogier.

