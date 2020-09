WRC, Rali da Estónia, PE7: Ogier 3º, Neuville furou e caiu para nono…

Thierry Neuville Thierry/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) foram os grandes azarados desta especial já que danificaram a suspensão do seu i20 WRC, perdendo um roda e 1m15.7s. Elfyn Evans/Martin Scott (Toyota Yaris WRC), também furaram, mas já perto do fim a apenas perderam 4.2s.

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) chegaram ao fim do troço com o pneu fora da jante, mas sem furo. Com tudo isto, Ogier venceu o troço 0.6s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), em terceiro a 2.6s. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), foram quartos a 4.1s o que significa que na geral, Ogier subiu para terceiro e já só está a 4.6s de Breen. Neuville caiu para nono a 1m26.2s.