WRC, Rali da Estónia, PE7: Kalle Rovanperä soma e segue | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) vencem mais um troço, novamente na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), com a diferença entra ambas as duplas a cifrar-se em 1.7sa, com a diferença na classificação geral a aumentar para 7.9s. Cada vez os dois da frente ‘cavam’ um fosso para os perseguidores, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) já a, respetivamente, 42.7s, 45.6s e 58.5s. Na luta entre este trio… de duplas, os belgas continuam a reduzir a margem, estando agora a 2.9s de Ogier/Ingrassia.

Tempos Online – CLIQUE AQUI