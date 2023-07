WRC, Rali da Estónia, PE6: Kalle Rovanpera é o novo líder | AutoSport

Depois das coisas se terem invertido na especial anterior com a vinda da chuva, que tornou as coisas bem mais fáceis para os líderes do campeonato, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), estes não perderam a oportunidade e depois de se terem aproximado de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), desta feita voltaram a vencer e são os novos líderes do Rali da Estónia, agora com 2.3s de avanço para os belgas.

Sem a penalização de cinco minutos, os líderes seriam Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), que distam agora 4m52.3s da frente, 7.7s abaixo os 300 segundos que viram averbados a mais no seu tempo global.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) empataram nesta especial, pelo que continuam separados por 1.0s

Tempos Online – CLIQUE AQUI