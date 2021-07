WRC, Rali da Estónia, PE6: diferença entre Rovanperä e Breen aumenta para 6.2s | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) entraram na parte da tarde a vencer, bateram

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) por 1.4s e com isso alargaram a margem que os separa para 6.2s. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), terceiros da geral, já estão a 38.1s números com tendência para aumentarem até ao final do dia já que a dupla francesa da Toyota abre a estrada. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) bateram os homens da Toyota por 1.5s o que significa que se mantêm no quarto lugar, mas estão agora a 5.3 de Ogier/Ingrassia. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) estão 8.8s mais atrás.

A chuva apareceu, em partes do troço, mas ainda não em quantidades que possa incomodar muito as equipas.

