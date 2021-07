WRC, Rali da Estónia, PE5: Rovanperä e Breen separados por 7.1s | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) venceram o derradeiro troço da manhã, batendo Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) por 4.6s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) em terceiro a 10.8s.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terminam a especial em quarto, e com tudo isto já estão em terceiro lugar da geral. Quem diria!

Na frente, Rovanpera alargou a margem para Breen colocando-a em 7.1s, com Ogier já a 33.5s, o que significa que podem estar encontrados os dois pilotos que vão lutar pelo triunfo nesta prova.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) já ficaram pelo caminho, devido a dois furos,

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) tiveram neste troço o mesmo problema que já tinha deixado de fora, os seus colegas de equipa, Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC).

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) também abandonaram na PE4 depois de Barrit se ter lesionado nas costas.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, de regresso ao seu Hyundai I20 Coupé WRC, estão a fazer uma prova calma, sem sobressaltos e são sextos da geral a 1m32.8s da frente.

