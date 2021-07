WRC, Rali da Estónia, PE5: novo tempo nominal para Craig Breen, está a 4.8s de Rovanpera | AutoSport

Tal como se esperava, Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) voltaram a receber um tempo nominal na PE4, depois de terem sido ‘abrandados’ por um Marshall no meio da estrada, que ‘abanava’ como se fosse uma bandeira o seu colete laranja, na tentativa de alertar para um carro parado mais à frente.

Craig Breen fê-lo, mas acabou por passar no local sem problemas e poderia tê-lo feito bem porque o carro não estava na trajetória, mas os Comissários, e bem, entenderam rever o registo do irlandês e atribuíram um tempo de 8m11.7, o que significou que a sua margem para Rovanpera era apenas de 0.2s no final da PE4 e é de 4.8s no final da PE5.