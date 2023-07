WRC, Rali da Estónia, PE5: a chuva apareceu e com ela, Kalle Rovanpera… | AutoSport

Foi a primeira vez no dia de hoje que Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) não venceram uma especial. A chuva apareceu em boas quantidades o que ‘tramou’ algumas duplas, face à sua ordem na estrada. Ou seja, uns apanharam mais chuva que outros.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) perderam 4.7s para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que venceram o troço e com isso já só estão a 2.1s da liderança que ainda pertence a Neuville: “Foi causa da chuva. Não são as mesmas condições, por isso não há muito que pudesse ter feito. As condições estão a evoluir com cada carro e há apenas alguns sítios onde se perde velocidade e não se pode ir mais depressa. Comparado com Ott, foi um bom tempo e podemos estar contentes”.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos a 2.1s de Rovanpera, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) terceiro a 2.4s, com Timo Suninen/Mikko Markkula (Ford Puma Rally1) logo a seguir.

Na frente, Rovanpera está agora a 2.1s de Neuville, Evans é terceiro a 10.7s do belga, com Lappi a 1.0s do galês da Toyota. Suninen está 7.9s mais atrás, seguindo-se Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), que passou Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que nesta especial, sem confiança, perdeu 18.1s.

No WRC2 Oliver Solberg bateu em algo e danificou a suspensão do seu Škoda Fabia RS Rally2. Andreas Mikkelsen lidera agora a categoria WRC2, em carro igual.

