WRC, Rali da Estónia, PE4: três em três para Tanak e Neuville… | AutoSport

Terceiro troço do dia, terceiro triunfo de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), terceira vez que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ficam logo a seguir. Tendo em conta que os tempos de Tanak ‘não interessam’, em virtude da sua penalização de cinco minutos, Neuville é cada vez mais líder com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a aproveitar bem o facto de

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) estar com problemas no sistema híbrido.

A diferença de Rovanpera para Neuville já é de 6.8s, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) rodam logo a seguir a 6.2s, e Lappi está 1.3s mais atrás.

Timo Suninen/Mikko Markkula (Ford Puma Rally1) são quintos a 19.6s, seguindo-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que neste rali tem que ajudar a Toyota com pontos e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), a ter que fazer algo semelhante.

Tanak diz que talvez consiga chegar ao 8º lugar no fim do rali, e ficar na frente do melhor WRC2: “o Oliver Solberg deve ser possível [apanhar] – provavelmente o oitavo lugar, por isso vamos ver. Este carro está muito solto e está a ficar mais rápido.”

