WRC, Rali da Estónia, PE4: Ott Tanak desistiu | AutoSport

Muito azar para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que tinham fortes esperanças de voltar a vencer o seu rali ‘caseiro’, mas depois de terem feito o melhor tempo na primeira especial de hoje, tudo começou a correr mal na seguinte, quando um furo os fez perder 26.6s, caindo para o sétimo lugar da geral a 26.3s, mas as coisas ainda pioraram ainda mais quando o estónios, depois de um ligeira saída na PE4, pouco depois de regressarem à estrada, saíram do troço por uma estrada de acesso, desistindo do rali, devido a um segundo furo. Já não havia rodas sobressalentes e nao se pode rodar na estrada com três rodas…

As esperanças de vencer esta prova ‘morreram’ aqui.