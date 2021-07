WRC, Rali da Estónia, PE4: Kalle Rovanpera regressa à liderança | AutoSport

Depois de ter sido prejudicado pelo pó do Ford Fiesta WRC de Gus Greensmith, e ter recebido um tempo nominal na PE3, Craig Breen voltou a ter um “encontro imediato” na quarta especial: “Havia um tipo no meio da estrada a atrasar-nos – eu entrei em road mode e tudo”, disse o irlandês no fim do troço.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) voltaram a vencer, 3.5s na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) pelo que a liderança voltou para as mãos do piloto da Toyota, mas, mais uma vez, uma ‘situação’ afetou o irlandês que pode voltar a receber um tempo nominal. Tal como sucedeu na PE3, os comissários analisaram os onboards e se ficar provado que o andamento era similar nos tempos parciais, provavelmente aplicam a mesma ‘receita’.

Na geral, Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) subiram para o terceiro lugar, por troca com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que já estão a 22.5s da frente.

Pior ainda estão Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), quinto a 29.1s, depois de um furo, e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), sextos a 36.1s.

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) sofreu um furo numa das rodas do seu Ford e perdeu mais 45s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) tiveram uma pequena saída de estrada e abandonaram o dia. Muito azar para a dupla estónia, primeiro com o furo, agora com a saída, que os coloca a ‘milhas’ de poderem repetir a vitória do ano passado.

