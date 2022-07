WRC, Rali da Estónia, PE4: Craig Breen de fora, Elfyn Evans volta a vencer | AutoSport

Os primeiros grandes azarados do rali entre os homens da frente são Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), que saíram de estrada e danificaram a direção/suspensão dianteira esquerda do Ford Puma. Numa prova em que o irlandês depositava muita esperança, saiu de estrada no quarto troço, quando já era quarto classificado a 14.2s, estando claramente, a pouco e pouco a perder o comboio.

A embalar estão claramente Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1)Evans Elfyn – Martin Scott. Apesar de se ter queixado no final da especial da dificuldade que teve em acertar os pontos de travagem, ainda assim venceram outro troço e quase dobraram a margem para os segundos classificados, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que neste troço perderam 5.2s confessando no final que “tentámos melhorar o carro mas eu tive muitas surpresas. Alguma coisa correu mal”

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são terceiro a 16.9s, continuam a perder por abrir a estrada: “não foi assim tão mau no início, a aderência era mais alta do que eu esperava, mas fiz tudo o que pude com a aderência que tinha”.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) subiu para o quarto lugar, devido ao abandono de Breen, o mesmo sucedendo a todos os que vêm atrás: “Fizemos algumas mudanças, mas eu estava a lutar muito para manter o carro direito e estou com dificuldades com os amortecedores, o carro mexe-se muito. Temos de trabalhar nesse sentido”.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) está a começar a adaptar-se melhor aos problemas com os travões, mas não está a andar o que pode: “É muito complicado e eu preciso de mudar completamente o meu estilo de condução para tentar gerir. Quando travo ligeiramente, não tenho nada, para o cérebro é um pouco complicado, mas nós estamos a conseguir”.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) são sexto na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) e agora Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) que caíram para o 10º lugar depois de um pião e de terem deixado o motor do carro calar-se num gancho.

No WRC2, muita luta na frente com Emil Lindholm agora na frente mas com a liderança a mudar a cada troço.

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI