WRC, Rali da Estónia, PE3: Neuville dilata liderança, Lappi com problemas… | AutoSport

Mais um troço ganho por Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), novamente na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que desta forma dilata mais 0.7s a sua vantagem para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que se está a ‘aguentar’ muito bem na limpeza da estrada.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e passaram-nos na classificação geral.

Timo Suninen/Mikko Markkula (Ford Puma Rally1) foram sextos e mantêm o quinto posto da geral na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1)

Thierry Neuville tem agora 3.9 segundos de avanço para Kalle Rovanperä, mas o seu companheiro de equipa no Hyundai i20 N, Esapekka Lappi, está a ter de lidar com um problema técnico. A unidade híbrida do carro do finlandês deixou de funcionar depois de ter batido com força no chão depois de um salto na PE2. É um problema que não será corrigido antes da assistência em Tartu.

Ott Tänak, penalizado com cinco minutos de tempo, conquistou mais uma vitória em especiais, enquanto Takamoto Katsuta perdeu preciosos segundos ao falhar um cruzamento.

Oliver lidera o WRC2 apesar de se estar a sentir um pouco mal, roda 9.0s na frente de Andreas Mikkelsen.

Suninen diz que “é mais ou menos onde eu esperava estar, mas o desafio é bastante grande. Os melhores pilotos estão a esforçar-se muito e sabem exatamente como conduzir estes carros, mas nós estamos a dar o nosso melhor. Estou a gostar muito, estes carros são fantásticos.”

Pierre Loubet procura desempenho: “Não está fácil, em alguns sítios estou demasiado lento, preciso de encontrar algum desempenho”.

Takamoto Katsuta: “Passei por cima de um cruzamento, por isso não foi bom. Era um cruzamento em alcatrão e travei demasiado tarde.”

Quanto ao líder: “Sinto-me bastante bem. Em algumas curvas podia ser um pouco mais rápido, mas ainda é cedo no rali e é preciso estar muito concentrado. Diria que foi um bom começo, mas acho que podemos melhorar um pouco para ganhar mais velocidade.”

Elfyn Evans acha que ainda pode dar mais: “Está tudo bem. Foi uma boa especial, mas estamos a lutar pela última velocidade de que precisamos. Sinto que ainda não está lá.”

Quanto ao líder do campeonato que anda a limpar a estrada: “Ainda muito complicado. Houve algumas secções que foram um pouco melhores, mas outras foram piores. É uma loucura a quantidade de terra solta que existe, não há muito mais que eu possa fazer. Estamos a conduzir bastante bem neste momento. Preciso de me esforçar bastante e não é fácil quando não se tem aderência, estamos sempre no limite.”

