WRC, Rali da Estónia, PE3: Kalle Rovanperä aproveita ‘azares’ alheios | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) regressaram à liderança depois de a ter perdido para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) na PE2, depois dos estónios terem furado na PE3, e Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), terem perdido tempo no pó deixado por

Gus Greensmith/Elliott Edmondson, que tiveram problemas com a bomba de água do seu Ford Fiesta WRC.

Desta forma Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) lideram com um avanço de 9.2s para Craig Breen, mas o seu tempo deve ser revisto posteriormente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) são agora terceiros a 11.6s,

Seguido de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que distam agora 13.2s da frente.

Quinto lugar para Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que está a 15.5s da frente de Rovanpera, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) a caírem para o sétimo lugar a 25.3s dos líderes.

Para piorar a situação, não podem furar nos próximos dois troços – vão ter que ser mais cautelosos – pois se isso suceder, não vão conseguir rodar na ligação para a assistência em três rodas.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) começaram mal o rali , só neste troços falharam dois cruzamentos…

