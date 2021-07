Depois de ter sido prejudicado pelo pó do Ford Fiesta WRC de Gus Greensmith, Craig Breen recebeu um tempo nominal na PE3, com os Comissários a decidirem atribuir-lhe um registo igual a

Kalle Rovanperä, o que coloca o irlandês na liderança do rali com 1.0s de avanço para o finlandês da Toyota.