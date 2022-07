WRC, Rali da Estónia, PE21: Kalle Rovanperä cada vez mais perto de vencer | AutoSport

A meio da manhã do último dia de prova Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) continuaram a dilatar a margem que os separa dos segundos classificados, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) colocando-a em 40.8s, isto quando faltam agora três troço para o fim do rali. Tudo se continua a encaminhar para mais um triunfo do jovem finlandês.

Como continua a ser habitual, nada mudou na classificação, até aqui neste último dia de prova, o que está a tornar os domingos algo ‘sonolentos’ até à PowerStage. O único acontecimento de relevo nestes três troços foi o abandono de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) com problema de transmissão no carro.

Na luta entre Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) o dia começou com o japonês 10.9s na frente e neste momento já está nos 21.6s, pelo que em princípio também estará resolvido.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) recuperaram 10s a Fourmaux, mas ainda faltam 31.5s que já não devem ser possíveis de recuperar.

A luta no WRC2 continua interessante, Andreas Mikkelsen e Teemu Suninen terminaram o dia de ontem separados por 10.6s e neste momento a margem é de 11.7s. Tudo em aberto, portanto, mas com Mikkelsen a suster bem o finlandês.

