WRC, Rali da Estónia, PE21: Kalle Rovanperä a três troços de fazer história | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) passaram incólumes os três primeiros troços do último dia do Rali da Estónia e estão cada vez mais perto de fazer história, com o pilot muito perto de se tornar no mais jovem vencedor de sempre de m rali do WRC. A dupla finlandesa tem neste momento 54.2s de avanço para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) também já com o terceiro lugar perfeitamente assegurado face a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), depois de passar dos 17.9s com que começaram o dia para 20.0s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) também já só querem levar o carro até ao fim pelo que desde o começo da tarde do dia de ontem que o Rali da Estónia perdeu 90% do seu interesse competitivo. Claro que ainda não são números finais, mas quando todos estão contentes com as suas posições, as probabilidades de algo suceder são muito menos. Contudo, isto são ralis e como sabemos qualquer coisa pode suceder a qualquer momento…

