WRC, Rali da Estónia, PE2: Thierry Neuville é o novo líder | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram os mais rápidos no troço de abertura de hoje do Rali da Estónia, bateram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 5.0, com a dupla bela a assumir a liderança do rali, por troca com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) que foram apenas quintos a 10.5s, caindo para o terceiro lugar. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são segundos a 3.2s da frente, na frente de Lappi e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com Timo Suninen/Mikko Markkula (Ford Puma Rally1) logo a seguir, com os Rally1 a encerrarem-se com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), e claro, com Tanak lá para trás na classificação…

Ott Tänak consegue duas vitórias em duas especiais, mas como se sabe o estónio ainda está a vários minutos da liderança devido à penalização que recebeu na quinta-feira depois da equipa ter que trocar o motor do Ford que cedeu no shakedown: “Para ser honesto, a disposição não é a melhor esta manhã. Mas se não há nada a perder, então é só jogar – vamos ver até onde chegamos.”

Thierry Neuville lidera agora a classificação após a PE2, depois de bater Kalle Rovanperä por 4.1 segundos em Peipsiääre

Lappi teve problemas com o sistema híbrido: “saltei demasiado no início e o híbrido avariou. O erro foi meu, apenas saltei demasiado”.

Evans admitiu “Um par de pequenos erros, mas de resto tudo bem.”

Rovanpera preocupado com a ‘limpeza: “Vai ser muito mau. Estive sempre a forçar neste troço e estou a usar a estrada em todo o lado. Não posso fazer nada [mais], mas vai ser preciso limpar muito. Fizemos o nosso melhor.”

