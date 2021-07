WRC, Rali da Estónia, PE18: Kalle Rovanperä a caminho da sua estreia a vencer | AutoSport

“Até ao lavar dos cestos é vindima”, mas Kalle Rovanperä está muito perto de fazer história no WRC, pois pode amanhã tornar-se no mais jovem vencedor de sempre duma prova do WRC, aos 20 anos 9 meses e 17 dias, passando o seu Chefe de Equipa, Jari-Matti Latvala, que é o atual detentor do recorde, depois de ter vencido com 22 anos e 313 dias, quase 23 anos, o Rali da Suécia de 2008. Sweden

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) võ para o derradeiro dia de Rali da Estónia com 50.7s de avanço para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC). Depois de terem entrado neste segundo dia de ralis, separados por 8.5s, o jovem finlandês esteve absolutamente imparável, dilatando significativamente a margem para todos os adversários, incluindo Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que venceu a maioria dos troços, mas optou por penalizar em alguns para se proteger o pó. Estava a mais de uma hora da frente, depois de ter abandonado no dia de ontem e assim continuou, esperando naturalmente pela PowerStage para tentar ir buscar alguns pontos que não conseguirá chegando ao top 10.

Breen nada pode fazer face ao maior andamento de Rovanpera, e quando lhe perguntaram o que podia fazer para andar aquele nível, respondeu “fazer os ralis todos”. Ou seja, atirou a falta de ritmo para o facto de só fazer alguns ralis. É o que se arranja…

Quem teve também teve um bom dia de rali, foram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), que depois de terem chegado ao pódio provisório ainda no dia de ontem, hoje, alargaram significativamente a margem para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que com a vantagem que têm no campeonato, optarem por não arriscar nada.

Algo semelhante se pode dizer de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que pouco tem feito mais do que levar com cuidado o seu Yaris até ao fim dos troços, cedo se desligando da luta pelo pódio. No fim do dia de ontem estava a pouco mais de 20 segundos, mas hoje termina ao dia a 42 segundos de Neuville. Teria de arriscar muito para lá chegar, preferiu nada arriscar, tal como Ogier.

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) são uns solitários sextos classificados.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) também estão a ter um rali sem incidentes, mas também sem qualquer brilho. Chegar ao fim do segundo dia de prova a sete minutos e meio da frente sem ter tido problemas não é um bom cartão de visita de um piloto dos RC1.

Grande prova estão a fazer Alexey Lukyanuk Alexey e Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia Rally2 evo), que são oitavos da geral e lideram entre todos os RC2. Estão, naturalmente, na frente do WRC3, e na frente dos pilotos que lutam pelo WRc2, onde Andreas Mikkelsen e Ola Fløene (Škoda Fabia Rally2 evo) lideram com 25.9s de avanço para Mads Østberg e Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2), que fecham o top 10 da geral. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) rondam o top 10

Tempos Online – CLIQUE AQUI