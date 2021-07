WRC, Rali da Estónia, PE15: Posições definem-se… | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) já disseram que iriam passar a gerir o andamento, mas os cronos continuam a ‘dizer’ algo diferente. A não ser que os adversários principais tenham feito o mesmo, a verdade é que a dupla finlandesa continua a aumentar a sua vantagem na prova, num rali que até aqui lhes está a correr de forma perfeita, já que lideram com um avanço de 45.6s face a Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), que já algum tempo perceberam que não conseguiriam igualar a performance dos seus adversários da Toyota.

Com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) a vencer troços atrás de troços, na luta pelo terceiro lugar, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) conseguiram uma margem de 12.2s face a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que parece não ter muita vontade de tentar chegar ao pódio. Com a vantagem que leva no campeonato, bem que poderiam arriscar um pouco mais.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) estão 16.9s atrás de Ogier, também sem dar sinais nenhuns de querer atacar. Já há algum tempo que o rali não conhece trocas de posição entre os homens da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI