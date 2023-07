WRC, Rali da Estónia, PE15: Kalle Rovanpera já com mais de 30s de avanço | AutoSport

Quando faltam dois troços para o final do segundo dia, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a somar vantagem face a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com valores que já ultrapassam os trinta segundos. O furo não ajudou, mas pouco pode fazer o belga face ao maior andamento de Rovanpera, e em condições normais está encontrado o vencedor do rali. Neuville ainda podia mostrar um ar da sua graça aqui e ali, mas não, continua com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) atrás de si a 10.0s, mais décimo, menos décimo, com o finlandês da Hyundai a conseguir manter Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) atrás de si, numa margem que também não sobre muito.

Exceção feita a edsta luta pelo terceiro lugar, pouco ou nada mais está a acontecer no Rali da Estónia.

