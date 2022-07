WRC, Rali da Estónia, PE14: Kalle Rovanperä soma e segue | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a acrescentar segundos ao seu avanço face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), e com mais um triunfo em especiais, colocaram a margem entre primeiro e segundo em 22.4s. Evans pouco tem conseguido fazer, até porque com o aumento de ritmo, Evans cometeu pequenos erros em que perdeu tudo o que eventualmente estava a conseguir ganhar.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) mantém o terceiro lugar sem grandes esperanças de melhorar a sua posição, e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) estão exatamente na mesma situação.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram sextos e alargaram em mais 3.9s a margem para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) colocando-a em 11.2s.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos, sem ninguém para lutar.

No WRC2, Andreas Mikkelsen perdeu um décimo de segundo para Teemu Suninen mas mantém a liderança.

