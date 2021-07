WRC, Rali da Estónia, PE13: Rovanperä bem encaminhado para se estrear a vencer | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) terminaram o final da manhã do segundo dia de prova com 35.7s de avanço para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), isto depois de mais um triunfo de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que só esperam pela PowerStage para poder somar alguns pontos. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) perderam 1.3s para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) pelo que a diferença entre as duas duplas cifra-se agora em 4.5s. Tudo em aberto, portanto na luta pelo terceiro lugar.

Tempos Online – CLIQUE AQUI