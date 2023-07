WRC, Rali da Estónia, PE13: Kalle Rovanpera vence mais um troço | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) entraram a vencer na parte da tarde, bateram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 3.6s e com isso estenderam o seu avanço, colocando-o nos 23.9s.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), ganharam-lhes 0.6s e a margem entre ambos é agora 2.5s. Está aqui nestas duas posições a única dúvida em termos de top 10, pois quanto ao resto dificilmente muda algo, a não ser que existam acontecimentos excepcionais. Se for só no cronómetro, as diferenças são grandes.

Tempos Online – CLIQUE AQUI